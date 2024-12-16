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Автомобиль разорвало пополам при ударе об автобус в Башкирии

В Башкирии Volkswagen разорвало пополам при ДТП с автобусом

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Госавтоинспекция Башкортостана

В Башкирии на трассе Уфа — Оренбург произошло тяжелое ДТП с седаном Volkswagen Jetta и микроавтобусом Ford Transit, сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Башкортостана».

По предварительным данным, 18-летний водитель Volkswagen выехал на встречную полосу во время обгона и врезался там в микроавтобус.

«Пассажирский автобус находился не на маршруте с двумя пассажирами в салоне. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир с легкового автомобиля. Остальных участников ДТП осматривают врачи», — отмечается в сообщении Госавтоинспекции.

На опубликованных Telegram-каналом Mash Batash фото видно, что Volkswagen при ДТП оказался практически разорван: его задняя часть в результате аварии отделилась от кузова. Металлические фрагменты с колесом, а также задний бампер лежат в кювете у дороги.

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