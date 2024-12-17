В Ульяновске пять человек погибли в результате ДТП

Автомобильная авария с участием грузовой машины и «Шевроле-Кобальт» произошла в Ульяновске, в результате пять человек погибли и один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по региону, передает ТАСС.

Погибли пассажиры легкового автомобиля. Водителя грузовика «МАЗ» доставили в медицинское учреждение.

По информации ведомства, ДТП произошло около 06:00 (05:00 мск) на 209-м км автодороги Саранск — Сурское — Ульяновск в Засвияжском районе Ульяновска. По предварительным данным, водитель «Шевроле» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства.

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