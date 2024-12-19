Стало известно, когда запустят реакторы «Адмирала Нахимова»

Физический запуск реакторов тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» запланирован на третью декаду декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

«Физический пуск двух атомных реакторов «Адмирала Нахимова» планируется провести до завершения текущего года», — поделился собеседник агентства.

Он добавил, что для пуска реакторов необходимо завершить операцию по размагничиванию корпуса крейсера без его выхода в море.

До этого агентство ТАСС сообщало, что крейсер «Адмирал Нахимов» начал заводские ходовые испытания после ремонта.

Корабль вышел на станцию безобмоточного размагничивания и после этой процедуры приступит к основной программе испытаний. В нее входят проверка спецификационных параметров и режимов работы оборудования: главной энергетической установки, рулевого устройства, средств навигации, гидроакустики и радиосвязи.

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