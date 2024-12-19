В России подготовили законопроект, который увеличит гибкость рынка труда

Министерство экономического развития России разработало законопроект, который предполагает повышение гибкости рынка труда в условиях дефицита кадров. Об этом сообщает РБК.

В публикации отмечается, что изменения планируется внести в Трудовой кодекс РФ. Основные изменения должны коснуться переработок, условий заключения, корректировки и прекращения трудового договора, а также работы из отпуска и ограничений для женщин.

Например, планируется установить лимит сверхурочной работы на уровне четырех часов в день и 240 часов в год, а также оплачивать сверхурочную работу свыше 120 часов в двойном размере за каждый час труда. Среди других предложений ведомства — снятие запрета на отзыв из непрерывного отпуска сотрудников вредных производств.

В августе по данным Росстата стало известно, что число систематически работающих сверхурочно россиян по итогам 2023 года сократилось до 3,25 млн человек, что является историческим минимумом.

Чаще всего с переработками в прошлом году сталкивались работники из сфер торговли и ремонта транспортных средств (756 тыс. человек), транспортировки и хранения (464 тыс.), строительства (409 тыс.).

Ранее стало известно, сколько россиян задумываются об увольнении вскоре после выхода на работу.