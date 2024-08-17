Стало известно, сколько россиян регулярно перерабатывают

Число систематически работающих сверхурочно россиян по итогам 2023 года сократилось до 3,25 млн человек, что является историческим минимумом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

В прошлом году в России было официально трудоустроено 73,6 млн человек. Из них лишь 3,25 млн работали более 40 часов в неделю. Для сравнения: десять лет назад регулярно перерабатывали 4,5 млн россиян.

Чаще всего с переработками в прошлом году сталкивались работники из сфер торговли и ремонта транспортных средств (756 тыс. человек), транспортировки и хранения (464 тыс.), строительства (409 тыс.).

Большинство россиян трудятся от 31 до 40 часов в неделю. Таких в прошлом году было 65,4 млн человек.

До этого эксперт назвали семь уловок, которые компании используют для избавления от сотрудника. В их числе психологическое давление и перевод на «голый» оклад.

Ранее стало известно, сколько россиян задумываются об увольнении вскоре после выхода на работу.