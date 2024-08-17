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Стало известно, сколько россиян регулярно перерабатывают

Число работающих сверхурочно россиян упало до исторического минимума в 3,25 млн

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Илья Питалев/РИА Новости

Число систематически работающих сверхурочно россиян по итогам 2023 года сократилось до 3,25 млн человек, что является историческим минимумом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

В прошлом году в России было официально трудоустроено 73,6 млн человек. Из них лишь 3,25 млн работали более 40 часов в неделю. Для сравнения: десять лет назад регулярно перерабатывали 4,5 млн россиян.

Чаще всего с переработками в прошлом году сталкивались работники из сфер торговли и ремонта транспортных средств (756 тыс. человек), транспортировки и хранения (464 тыс.), строительства (409 тыс.).

Большинство россиян трудятся от 31 до 40 часов в неделю. Таких в прошлом году было 65,4 млн человек.

До этого эксперт назвали семь уловок, которые компании используют для избавления от сотрудника. В их числе психологическое давление и перевод на «голый» оклад.

Ранее стало известно, сколько россиян задумываются об увольнении вскоре после выхода на работу.

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