Стало известно, сколько россиян задумываются об увольнении вскоре после выхода на работу

Порядка 40% россиян задумывались об увольнении в течение первых месяцев после выхода на новую работу. Об этом свидетельствует исследование hh.ru, результаты которого приводит «Лента.ру».

Главная причина желания сотрудника уйти из компании в первые месяцы после трудоустройства — несоответствие реальных задач с описанной рекрутерами на собеседовании.

Большинство (81%) россиян признались, что для них важно наличие программы адаптации на новом месте. 72% из них предпочли бы пройти онбординг в формате наставничества (72 процента). При этом 42% выделили важность личных встреч с коллегами.

До этого россиянам назвали семь уловок, которые компании используют для избавления от сотрудника. В их числе психологическое давление, регулярные придирки и перевод на «голый» оклад.

Ранее в России резко вырос спрос на котонянь.