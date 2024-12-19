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Движение ХАМАС пошло на уступки в переговорах об освобождении заложников

«Известия»: переговоры о заложниках в Газе близки к завершению

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Hatem Khaled/Reuters

Переговоры об освобождении удерживаемых в Газе заложников сейчас активно ведутся. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и источник в движении ХАМАС.

Издание подчеркивает, что в Газе удерживают 100 заложников, среди которых два гражданина Российской Федерации.

Советник Нетаньяху Дмитрий Гендельман заявил, что Иерусалим выражает надежду на то, что в ближайшем будущем все заложники смогут вернуться домой.

Источник в ХАМАС добавил, что большая часть спорных вопросов на переговорах уже согласована, а соглашение может в ближайшее время вступить в силу, если Израиль не будет навязывать новые требования.

В публикации отмечается, что представителям движения пришлось пойти на значительные уступки. Например, в ХАМАС отказались от требований полного вывода Армии обороны Израиля из Газы на первом этапе.

Накануне движение ХАМАС согласилось отпустить израильских заложников, которым требуется медпомощь, а также удерживаемых в анклаве пожилых людей и женщин-военных.

Ранее Армия обороны Израиля заявила о ликвидации в Газе трех высокопоставленных командиров ХАМАС.

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