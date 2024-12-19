США объявили о новых санкциях, связанных с «Северным потоком — 2»

Госдеп США в среду объявил о внесении некоторых подсанкционных компаний и судов, связанных со строительством газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает «Интерфакс».

В новый список рестрикций были включены Nord Stream 2 AG, семь компаний, занимающихся перевозками, а также федеральное государственное бюджетное учреждение «Морская спасательная служба».

В заявлении Госдепа подчеркивается, что также санкционные меры вводятся против нескольких новых владельцев судов, ранее попавших под действие «Закона о защите энергетической безопасности Европы».

22 ноября сообщалось, что американский инвестор Стивен Линч обратился к правительству США с просьбой разрешить ему участвовать в торгах по поврежденному российскому газопроводу «Северный поток — 2», если он будет выставлен на аукцион в рамках швейцарской процедуры банкротства.

В июне суд в Швейцарии продлил процедуру банкротства оператора газопровода Nord Stream 2 AG до января 2025 года.

Ранее в МИД РФ оценили идею восстановить «Северные потоки».