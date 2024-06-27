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Банкротство оператора «Северного потока-2» отложили еще на полгода

Суд в Швейцарии продлил процедуру банкротства Nord Stream 2 AG до 2025 года

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Global Look Press

Банкротство Nord Stream 2 AG — оператора газопровода «Северный поток-2» — отложено еще на полгода, с 10 июля 2024 года по январь 2025-го. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Суд в швейцарском Цуге по просьбе Nord Stream 2 AG согласился продлить мораторий на выплату кредитов. Временным административным управляющим остается Transliq AG.

До этого стало известно, во сколько обойдется ремонт трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». По подсчетам Nord Stream AG, расходы составят $1,3 млрд. Сумма включает в себя траты на удаление воды из труб, их стабилизацию и ремонт, а также восполнение утраченных запасов газа.

В марте компания Nord Stream подала иск на €400 млн к страховщикам из-за отказа покрыть ущерб от взрывов на газопроводе.

Ранее Лавров заявил, что никто не хочет предъявить России расследования по «Северным потокам».

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