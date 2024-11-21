Идея депутата бундестага, лидера партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сары Вагенкнехт о том, что будущее правительство Германии должно восстановить «Северный поток — 2» является позицией любого здравомыслящего человека и интересует большинство немцев. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает Lenta.ru.

«Мне кажется, это позиция любого здравомыслящего человека на планете Земля и то, что интересует подавляющее большинство немцев», — заявила она.

По словам дипломата, граждане Германии интересуются тем, почему диверсия, приведшая к обрушению экономики страны, не расследуется, и почему «Северные потоки» не восстанавливаются. Захарова отметила, что немецкое правительство врет в ответ на вопросы населения по теме трубопроводов.

Она добавила, что российская сторона на площадке Совета безопасности ООН говорила о необходимости проведения международного расследования подрыва и привлечения виновных к ответственности, однако Германия на эти заявления не отреагировала.

В сентябре Der Spiegel выпустил статью, в которой утверждалось, что диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» была организована группой гражданских лиц во главе с бывшим агентом секретной службы Украины Романом Червинским.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее посол РФ высмеял версию об участии украинских водолазов в подрыве «Северных потоков».