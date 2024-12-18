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Древнейшую каменную скрижаль с десятью заповедями продали на аукционе

Sotheby's: древнейшая плита с десятью библейскими заповедями ушла с молотка за $5 млн

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Depositphotos

Древнейшую мраморную плиту с десятью библейскими заповедями продали на аттракционе за $5,04 млн в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проводивший торги дом Sotheby's.

В аукционном доме рассказали, что уникальную находку обнаружили в 1913 году близ города Явне в Израиле. По предварительным расчетам, плиту изготовили в период между 300 и 800 годами нашей эры.

Текст выполнен в палеоеврейском письме. Причем скульптор допустил несколько орфографических ошибок в процессе нанесения текста на плиту.

Аукционный дом не раскрыл имя покупателя мраморной плиты.

Накануне Русской православной церкви (РПЦ) вернули более ста икон, которые были вывезены из России в разные годы, в том числе во время Гражданской войны. Уточняется, что иконы передал предприниматель Сергей Шмаков, который выкупал святыни из частных коллекций и на аукционах за границей. Церемония возвращения икон прошла на фоне заседания Архиерейского совета Московской митрополии.

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