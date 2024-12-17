В Россию вернулись более ста икон, утраченных во времена Гражданской войны

Русской православной церкви (РПЦ) вернули более ста икон, которые были вывезены из России в разные годы, в том числе во время Гражданской войны. Об этом сообщается в заявлении на сайте РПЦ.

«Состоялась церемония передачи Русской православной церкви более ста православных икон, вывезенных из России в годы лихолетий», — заявили в РПЦ.

Церемония возвращения икон прошла на фоне заседания Архиерейского совета Московской митрополии. На совете председательствовал патриарх Кирилл, мероприятие прошло в Новодевичьем монастыре.

Уточняется, что иконы передал предприниматель Сергей Шмаков, который выкупал святыни из частных коллекций и на аукционах за границей.

Недавно военнослужащие военной полиции группировки войск «Север» помогли священникам вывезти из Курской области двухсотлетнюю Казанскую икону Божией Матери.

Ценные религиозные артефакты перевезли из зоны боевых действий в другие места в целях сохранности.

Ранее Верховный суд Украины утвердил рейдерский захват ПЦУ древнего собора в Чернигове.