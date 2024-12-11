Малахов и Собчак купили ствол елки за 800 тысяч рублей

Телеведущий Андрей Малахов приобрел работу художника Игоря Самолета «Новогоднее дерево» за 800 тысяч рублей. Об этом сообщает kp.ru.

«Новогоднее дерево» Самолета — это бронзовый ствол елки с красной звездой на конце. Малахов приобрел его на ярмарке произведений современного искусства Catalog. Экспонат был выставлен на продажу в трех экземплярах. Каждый стоит 800 тысяч рублей. Второй из них купила журналистка Ксения Собчак.

В декабре Собчак подтвердила, что мужчина по имени Андрей заплатил 34 миллиона рублей за ужин с ней. Неизвестный купил вечер с журналисткой на аукционе Светланы Бондарчук «Action». Телеведущая показала чек на 34 611 111 рублей.

В августе блогерша Карина Мурашкина заявила, что Собчак заплатила певцу Игорю Николаеву штраф в 300 тысяч рублей из-за авторских прав.

Речь идет о ролике, в котором Мурашкина и Собчак исполнили песню Николаева «Выпьем за любовь». Как отметила девушка, телеведущей пришлось выплатить артисту 300 тысяч рублей. В шоу блогерша публично принесла свои извинения композитору и призвала решить этот вопрос мирно.

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