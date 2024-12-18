В Москве девушка под влиянием мошенников подожгла служебный автомобиль около суда

В Москве девушка, действуя по заданию аферистов, подожгла служебное авто около Нагатинского районного суда. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, с подозреваемой общались мошенники с Украины. После поджога она попыталась скрыться, но ей не дали уйти. Пожар потушили без помощи сотрудников МЧС.

Каким образом они убедили девушку решиться на поджог, не сообщается. Известно, что во время задержания она «не отрывалась от телефона».

Известно, что подобный случай произошел сегодня в Бутово. Молодой человек бросил коктейль Молотова в полицейскую машину. В результате никто не пострадал, машина получила повреждения.

Подозреваемый хотел уйти, но его вовремя задержали. О мотивах молодого человека информация пока отсутствует, все обстоятельства предстоит выяснить правоохранительным органам.

До этого в Петербурге молодого человека задержали после того, как он подошел к военкомату и бросил в него бутылку с горючей смесью. Как удалось выяснить правоохранителям, задержанный действовал по указаниям.

Ранее в Краснодаре обманутая мошенниками женщина подожгла банкомат.