В Петербурге мужчина бросил «коктейль Молотова» в военкомат

Молодого человека подозревают в поджоге военкомата в Петербурге. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Центральном районе города. По данным источника, 24-летний мужчина подошел к зданию на улице Чайковского и бросил в него бутылку с горючей смесью.

Подозреваемого оперативно задержали. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Известно, что молодой человек действовал по указаниям. О том, кто именно давал задания задержанному, не сообщается.

До этого в Большом Камне местного жителя задержали после поджога здания банка и администрации. Как рассказал сам молодой человек, за некоторое время до произошедшего с ним связались аферисты с территории Украины и убедили взять кредит.

Позже россиянин понял, что его обманули, но все же снова попался на уловку мошенников. «Сотрудники спецслужб» предложили ему в качестве мести поджечь здание, где якобы сидят злоумышленники.

Ранее девятиклассник пытался устроить поджог в отделении почты в Ленобласти.