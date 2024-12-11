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Россиянину, накачавшему ребенка наркотиками ради надругательства, дали пожизненное

В Красноярске педофилу, накачавшему девочку наркотиками, дали пожизненное

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Прокуратура Красноярского края

В Красноярске вынесли приговор педофилу, который накачал девочку наркотиками и издевался над ней три часа. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Суд признал 46-летнего Владислава Харлашина виновным в совершении преступлений, предусмотренных уголовными статьями об угрозе физическим устранением, действиях сексуального характера, сбыте наркотиков, видеосъемке с целью изготовления порнографии и проникновении в жилище. Ему назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима с лечением у врача-психиатра.

Инцидент произошел в ноябре 2023 года. Осужденный в состоянии наркотического опьянения проследил за девятилетней девочкой и проник в квартиру, где та проживает вместе с матерью. Харлашин надругался над ребенком и снял преступления на камеру телефона. Он также угрожал малолетней ножом, если та расскажет о случившемся, и принудил ее употребить наркотик.

Мужчина ранее уже был судим за насильственные действия сексуального характера против ребенка, сообщает NGS24.ru. Он зашел в подъезд за мальчиком, чтобы украсть смартфон, и раздел его. Осужденного спугнул случайный прохожий.

Ранее в Петербурге обвиненный в педофилии охранник вернулся с СВО и домогался мальчика.

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