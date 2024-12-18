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В Волгограде сын получил 3,5 года колонии после избиения своей матери

В Волгограде мужчина избил свою мать и получил 3,5 года колонии

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Суд вынес приговор жителю Волгограда, которого подозревали в нападении на собственную мать. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, пьяный мужчина пришел к своей матери и стал требовать деньги. Во время конфликта он избил мать и схватил ее за горло.

«Опасаясь за свою жизнь, пожилая женщина указала сыну свой тайник. Добычей фигуранта стали 210 тысяч рублей», – сообщается в публикации.

Волгоградец привлек внимание правоохранителей спустя месяц. Он нецензурно выражался и провоцировал оппонента на драку, но, когда сотрудники МВД пытались его задержать, мужчина стал угрожать полицейскому и пытался ударить по лицу.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о разбое и угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

Суд признал фигуранта виновным и осудил на 3,5 года. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии общего режима.

Ранее в ЯНАО подросток избил мать за пристрастие к спиртному.

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