Российский школьник жестоко избил мать-алкоголичку за пристрастие к спиртному

В Надыме несовершеннолетний подозревается в причинении тяжких телесных повреждений собственной матери, спасти женщину не смогли. Об этом сообщает СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным следствия, инцидент произошел 27 ноября. 16-летний юноша поссорился с матерью, которая длительное время злоупотребляла спиртными напитками. В ходе конфликта он три раза пнул женщину в живот. Спасти пострадавшую медики не смогли, сын повредил матери брыжеечную артерию.

Несовершеннолетний задержан. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Тюменской области подросток напал с топором на отца-тирана. 17-летний юноша поссорился со своим отцом, в ходе конфликта мужчина жестоко избил сына. Юноша схватил топор и несколько раз ударил отца обухом по голове. Спасти пострадавшего не удалось. В отношении несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело, задержанный объяснил, что отец часто пил и бил его, младшего брата и мать. Юноша получил 6 лет колонии.

Ранее пятилетний мальчик попал в больницу, защищая мать от пьяного отца в Брянской области.