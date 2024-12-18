На помощь МЧС в Анапе пришли волонтеры

Волонтеры молодежных организаций пришли на помощь сотрудникам МЧС в уборке мазута в Анапе, на берега которой вылилось большое количество нефтепродуктов из потерпевших крушение танкеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы молодежных организаций.

«Добровольцев просят иметь при себе перчатки, мешки, лопаты, теплую одежду и обувь. В случае отсутствия инвентаря им обеспечат на месте. Также для добровольцев оборудуют пункты питания и обогрева», — указано в сообщении пресс-службы «Росмолодежи».

В поселке Витязево, который входит в образование город-курорт Анапа, организован единый штаб волонтеров, куда могут обратиться желающие помочь. Также активисты «Молодой гвардии» из Анапы выехали в район Верхнего Джемете (также часть Анапы), чтобы помочь в ликвидации разлива мазута.

Нефтепродукты продолжают выливаться на берег на всем протяжении Анапского мыса в районах Витязево и Верхнее Джемете, а также в районе Анапской бухты, непосредственно рядом с городским пляжем.

До этого стало известно, что спасатели собрали с анапских пляжей около 100 тонн разлившегося из танкеров мазута.

18 декабря МЧС России сообщило, что зона проведения работ по сбору мазута, разлившегося после крушения танкеров в Керченском проливе, на побережье в Краснодарском крае увеличена до 49 км. До этого в ведомстве рассказали, что ликвидировать разлив нефти в Черном море пока невозможно из-за сильного шторма в районе побережья. Специалисты обрабатывали сорбентами попавшие на берег нефтепродукты. Позднее работы возобновили, а к вечеру вновь приостановили до утра среды, 18 декабря. Днем спасатели вместе с волонтерами очистили около 8 км Черноморского побережья от мазута.

Ранее эксперт оценил ущерб от разлива нефти из-за крушения танкеров в Керченском проливе.