В РЖД пообещали помочь пострадавшим при крушении поездов в Мурманской области

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) пообещала выплатить компенсацию пострадавшим пассажирам поезда, столкнувшегося с грузовым составом в Мурманской области. Об этом сообщил Telegram-канал РЖД.

«Госпитализированным пострадавшим предусматривается выплата по 1 млн рублей, обратившимся за медицинской помощью на месте — 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Кроме того, всем пассажирам возместят стоимость билетов и начислят по 20 тысяч бонусных баллов.

В РЖД также выразили готовность оплатить лечение и реабилитацию пострадавших в принадлежащих компании медицинских учреждениях.

18 декабря в районе Ковды Мурманской области пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым и сошел с рельсов. Один из вагонов двухэтажного поезда перевернулся на бок и перегородил пути. Более 10 человек пострадали.

Губернатор региона Андрей Чибис сообщил, что к месту столкновения составов направились спасатели. Власти организуют подготовку мест размещения пассажиров. На место происшествия также направлены восстановительные поезда.

Пассажирка поезда Мурманск — Санкт-Петербург Юлия рассказала «Газете.Ru», что во время столкновения с грузовым составом была в вагоне-ресторане и почувствовала сильный удар. Она отметила, что из-за происшествия ее вагона «больше нет».

Ранее стала известна причина столкновения поездов в Мурманской области.