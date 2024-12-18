Пострадавших при столкновении поездов под Мурманском эвакуируют вертолетом

Вертолет готовится к вылету к месту столкновения поездов в Мурманской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

«Готовится к вылету вертолет территориального центра медицины катастроф», — глава региона Чибис.

18 декабря в районе Ковды Мурманской области пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым и сошел с рельсов. Один из вагонов двухэтажного поезда перевернулся на бок и перегородил пути. Более 10 человек пострадали.

Губернатор региона Андрей Чибис сообщил, что к месту столкновения составов направились спасатели. Власти организуют подготовку мест размещения пассажиров. На место происшествия также направлены восстановительные поезда.

Пассажирка поезда Мурманск — Санкт-Петербург Юлия рассказала «Газете.Ru», что во время столкновения с грузовым составом была в вагоне-ресторане и почувствовала сильный удар. Она отметила, что из-за происшествия ее вагона «больше нет».

Ранее стало известно о пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области.