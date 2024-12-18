На Украине пьяный глава психбольницы пытался протаранить дерево на экскаваторе

Глава психбольницы в Полтавской области Украины, будучи пьяным, пытался протаранить ореховое дерево на экскаваторе, а затем устроил стрельбу из травматического пистолета. Об этом пишет украинское агентство УНИАН.

По данным журналистов, нетрезвый мужчина приехал к дому и попытался снести дерево, однако разрушил только забор возле него. Это возмутило местных жителей, которые хотели урезонить дебошира, однако он не стал их слушать, а достал вместо этого травмат и открыл огонь.

В результате инцидента пострадали двое людей и сам глава психбольницы.

Расследование обстоятельств случившегося взяла под контроль военно-гражданская администрация региона.

18 декабря издание «Страна.ua» сообщило, что в сентябре текущего года двое украинских пограничников сбежали из страны во время наряда — выйдя в патруль, они перешли границу и скрылись.

Это произошло из-за халатности инспектора ГПС, который обязан был звонить на пост пограничников каждые полчаса — но инспектор этого не делал. За это суд назначил ему штраф в размере $400.

Ранее сообщалось, что главу комиссии по азартным играм Украины задержали за поддержку российского казино.