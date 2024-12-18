Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине пьяный глава психбольницы пытался протаранить дерево на экскаваторе

В Полтавской области пьяный глава психбольницы устроил стрельбу из травмата

close
Shutterstock

Глава психбольницы в Полтавской области Украины, будучи пьяным, пытался протаранить ореховое дерево на экскаваторе, а затем устроил стрельбу из травматического пистолета. Об этом пишет украинское агентство УНИАН.

По данным журналистов, нетрезвый мужчина приехал к дому и попытался снести дерево, однако разрушил только забор возле него. Это возмутило местных жителей, которые хотели урезонить дебошира, однако он не стал их слушать, а достал вместо этого травмат и открыл огонь.

В результате инцидента пострадали двое людей и сам глава психбольницы.

Расследование обстоятельств случившегося взяла под контроль военно-гражданская администрация региона.

18 декабря издание «Страна.ua» сообщило, что в сентябре текущего года двое украинских пограничников сбежали из страны во время наряда — выйдя в патруль, они перешли границу и скрылись.

Это произошло из-за халатности инспектора ГПС, который обязан был звонить на пост пограничников каждые полчаса — но инспектор этого не делал. За это суд назначил ему штраф в размере $400.

Ранее сообщалось, что главу комиссии по азартным играм Украины задержали за поддержку российского казино.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами