Двое украинских пограничников сбежали из страны во время наряда — выйдя в патруль, они перешли границу и скрылись. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Утверждается, что побег сотрудников Государственной пограничной службы (ГПС) Украины произошел в сентябре этого года — двое военнослужащих приступили к выполнению обязанностей на посту, расположенном на границе в Закарпатской области. Когда их пришел сменять караул — мужчин не обнаружили.

Это произошло из-за халатности инспектора ГПС, который обязан был звонить на пост пограничников каждые полчаса — но инспектор этого не делал. За это суд назначил ему штраф в размере $400.

Накануне в Одессе сотрудники военкоматов изобрели новый способ борьбы с бегством уклонистом — сотрудники ТЦК стали использовать шипы для остановки машин.

14 декабря бежавший из страны народный депутат Украины Артем Дмитрук заявил, что сотрудники территориального центра комплектования в городе Запорожье незаконно удерживают двух украинских граждан, которых они похитили на улицах города — задержанных морят голодом.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.