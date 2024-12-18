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Глава Минздрава прокомментировал аварию поездов в Мурманской области

Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в аварии поездов

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Министр здравоохранения Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в аварии пассажирам поезда в Мурманской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра.

«По оперативным данным, в аварии поезда в Мурманской области пострадали 11 человек, в том числе подросток. Оказание медицинской помощи пострадавшим взял под личный контроль министр здравоохранения России Михаил Мурашко», — сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.

До этого стало известно, что машиниста грузового поезда во время столкновения в Мурманской области не было на месте — он ремонтировал излом.

18 декабря в районе Ковды Мурманской области пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым и сошел с рельсов. Один из вагонов двухэтажного поезда перевернулся на бок и перегородил пути. Более 10 человек пострадали.

Губернатор региона Андрей Чибис сообщил, что к месту столкновения составов направились спасатели. Власти организуют подготовку мест размещения пассажиров. На место происшествия также направлены восстановительные поезда.

Ранее стало известно о пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области.

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