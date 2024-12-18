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В момент столкновения в Мурманской области машиниста грузового состава не было на месте

РЕН ТВ: при столкновении под Мурманском машиниста грузового поезда не было

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Северо-Западная транспортная прокуратура

Машиниста грузового поезда во время столкновения в Мурманской области не было на месте — он ремонтировал излом. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

«Тормозные башмаки состава сдавило, и поезд покатился назад с горки в пассажирский поезд», — отметили в сообщении.

По данным источника, в результате происшествия одному пассажиру отрезало ногу. Он добавил, что машиниста могут привлечь к ответственности.

18 декабря в районе Ковды Мурманской области пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым и сошел с рельсов. На кадрах с места инцидента, опубликованных в соцсетях, видно, как один из вагонов двухэтажного поезда перевернулся на бок и перегородил пути. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.

До этого в РЖД рассказали о ситуации на месте столкновения поездов в Мурманской области. В результате столкновения поездов в Мурманской области с рельсов сошли четыре вагона.

Ранее стало известно о пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области.

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