В отделение банка в Краснодаре бросили взрывпакет

Неизвестные бросили взрывпакет в отделение банка в Краснодаре. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар I Телетайп».

Происшествие произошло около 15:00 в среду, 18 декабря, в отделении одной из кредитных организаций на улице Красных Партизан, 171.

Пожар самостоятельно потушили сотрудники банка с помощью огнетушителей. Официальной информации о происшествии не поступало.

До этого в Краснодаре произошел взрыв газового баллона в квартире. По информации местного управления МВД, инцидент произошел 8 октября в одном из домов на проспекте имени Знаменского. В квартире взорвался газовый баллон, в результате в жилище выбило окна и оказалась повреждена дверь. Кроме того, пострадали три припаркованных рядом автомобиля и окно в соседней многоэтажке. Предварительно, никто в результате произошедшего не получил травм.

Ранее машина взорвалась на заправке в Краснодарском крае.