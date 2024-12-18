В РЖД рассказали о ситуации на месте столкновения поездов в Мурманской области

В результате столкновения поездов в Мурманской области с рельсов сошли четыре вагона. Об этом сообщили в Telegram-канале РЖД.

«Среди пострадавших — 11 человек, в том числе четыре находятся в тяжелом состоянии», — рассказали в ведомстве, уточнив, что в числе раненых — один проводник.

Также в РЖД отметили, что пассажиров из вагонов поезда №11 Мурманск — Санкт-Петербург перевели на свободные места в исправные вагоны. В ближайшее время состав продолжит движение по маршруту.

До этого губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что за пострадавшими после столкновения двух поездов вылетел вертолет медицины катастроф. Он обратил внимание, что уже подготовили автобусы для вывоза пассажиров в места размещения.

18 декабря в районе Ковды Мурманской области пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым и сошел с рельсов.

Ранее стало известно о пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области.