Под Мурманском начали эвакуировать пострадавших при столкновении поездов

За пострадавшими после столкновения двух поездов вылетел вертолет медицины катастроф. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание, что уже подготовили автобусы для вывоза пассажиров в места размещения.

«Ситуация находится на контроле максимально с учетом того, что это [место ЧП] находится вдали от населенных пунктов», — отметил Чибис.

18 декабря в районе Ковды Мурманской области пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым и сошел с рельсов. На кадрах с места инцидента, опубликованных в соцсетях, видно, как один из вагонов двухэтажного поезда перевернулся на бок и перегородил пути. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.

Пассажирка поезда Мурманск — Санкт-Петербург Юлия рассказала «Газете.Ru», что во время столкновения с грузовым составом была в вагоне-ресторане и почувствовала сильный удар. Она отметила, что из-за происшествия ее вагона «больше нет».

Ранее стало известно о пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области.