В РЖД сообщили о зажатом человеке внутри перевернувшегося под Мурманском поезда

Один человек оказался зажат внутри вагона после столкновения поездов в Мурманской области. Об этом сообщается в новостном Telegram-канале РЖД.

Уточняется, что пострадавших среди членов локомотивных бригад нет. Проводники оказывают пассажирам необходимое содействие и помощь.

В РЖД создан оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозерова.

18 декабря в районе Ковды Мурманской области пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым и сошел с рельсов. Один из вагонов двухэтажного поезда перевернулся на бок и перегородил пути. На данный момент известно о 14 пострадавших.

Губернатор региона Андрей Чибис сообщил, что к месту столкновения составов направились спасатели. Власти организуют подготовку мест размещения пассажиров. На место происшествия также направлены восстановительные поезда.

Ранее под Мурманском начали эвакуировать пострадавших при столкновении поездов.