В Ространснадзоре отреагировали на столкновение поездов в Мурманской области

Ространснадзор создал комиссию для расследования столкновения поездов в Мурманской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Создана комиссия Ространснадзора по расследованию транспортного происшествия, на место выехали наши сотрудники», — заявили в Ространснадзоре.

До этого губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что за пострадавшими после столкновения двух поездов вылетел вертолет медицины катастроф.

18 декабря в районе Ковды Мурманской области пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым и сошел с рельсов. На кадрах с места инцидента, опубликованных в соцсетях, видно, как один из вагонов двухэтажного поезда перевернулся на бок и перегородил пути. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.

Пассажирка поезда Мурманск — Санкт-Петербург Юлия рассказала «Газете.Ru», что во время столкновения с грузовым составом была в вагоне-ресторане и почувствовала сильный удар. Она отметила, что из-за происшествия ее вагона «больше нет».

Ранее стало известно о пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области.