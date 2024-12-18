Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ространснадзоре отреагировали на столкновение поездов в Мурманской области

Ространснадзор создал комиссию по столкновению поездов в Мурманской области

close
Телеграм-канал Северо-Западная транспортная прокуратура

Ространснадзор создал комиссию для расследования столкновения поездов в Мурманской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Создана комиссия Ространснадзора по расследованию транспортного происшествия, на место выехали наши сотрудники», — заявили в Ространснадзоре.

До этого губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что за пострадавшими после столкновения двух поездов вылетел вертолет медицины катастроф.

18 декабря в районе Ковды Мурманской области пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым и сошел с рельсов. На кадрах с места инцидента, опубликованных в соцсетях, видно, как один из вагонов двухэтажного поезда перевернулся на бок и перегородил пути. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.

Пассажирка поезда Мурманск — Санкт-Петербург Юлия рассказала «Газете.Ru», что во время столкновения с грузовым составом была в вагоне-ресторане и почувствовала сильный удар. Она отметила, что из-за происшествия ее вагона «больше нет».

Ранее стало известно о пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами