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Неизвестные избили бутылкой кондуктора трамвая в Петербурге

«78.ru»: в Петербурге пассажиры избили кондуктора трамвая

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Shutterstock/Happy_Nati

В Петербурге полиция устанавливает детали драки в трамвае, нетрезвые пассажиры набросились на кондуктора и избили его. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел 14 декабря, в медицинское учреждение обратились кондуктор и водитель трамвая с ушибами. Выяснилось, что на одной из остановок в транспорт вошли нетрезвые пассажиры. Кондуктор сделал им замечание, в ответ получил стеклянной бутылкой по голове, в конфликт вмешался водитель трамвая.

Дебоширы с места происшествия скрылись. Их личности устанавливаются. Пострадавшие после оказания первой помощи были отпущены на амбулаторное лечение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге дебошир распылил в общественном транспорте газовый баллончик и избил 38-летнего пассажира. Пострадавший рассказал, что у его подруги не сработал проездной при попытке оплаты, и кондуктор попросил ее выйти на следующей остановке. В этот момент к ним подбежал незнакомец, который распылил на мужчину газ из баллончика и начал наносить ему удары по голове и лицу. Когда автобус остановился, спутница пострадавшего вытолкала дебошира из автобуса.

Ранее пассажир принял девушек за юношей и спровоцировал драку в красноярском автобусе.

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