При столкновении двух трамваев в Перми пострадал 21 человек, водитель уснул в кабине

Один трамвай протаранил другой в Перми, в ДТП пострадали пассажиры. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого следственного управления СК России.

«Предварительно установлено, что в дневное время 07 декабря 2024 года в Перми на пересечении улиц Уральская и Крупской водитель одного из трамваев уснув, допустил столкновение с другим, который двигался впереди», — отмечается в сообщении СК.

Количество пострадавших уточняется, им оказывается медпомощь, сообщили в СК.

По данным Telegram-канала 112, в аварии пострадал 21 человек включая двоих детей. Обстоятельства аварии выясняются. на опубликованных фото видно, что у одного из вагонов разбито лобовое стекло. Рядом валяются обломки обшивки.

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