Дежурные силы ПВО (противовоздушной обороны) ликвидировали ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило правительство региона в Telegram-канале.

«Украинская ракета уничтожена. Спасибо бойцам ПВО!» — говорится в сообщении правительства региона.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут вести подготовку к контрудару в Курской области, чтобы сохранить поддержку от США. Об этом заявил военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Эксперт считает, что позиции украинских войск в Курской области ослабли, что может помешать планам Владимира Зеленского создать видимость присутствия в российском регионе. У ВС РФ есть все средства, чтобы отразить атаку ВСУ, указал полковник.

До этого военкор Юрий Подоляка заявил, что украинская армия готовит в Курской области «удар последней надежды».

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