Россиянина будут судить за татуировки с нацистской и экстремистской символикой

В Свердловской области перед судом предстанет мужчина, который публично демонстрировал татуировки с запрещенной символикой. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, ранее судимый россиянин в период с апреля по май текущего года публично демонстрировал свои татуировки с нацистской и экстремистской символикой в месте массового скопления людей. В этот момент его уже привлекли к административной ответственности за схожее правонарушение.

В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов завершили расследование, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

До этого москвича оштрафовали за нацистскую татуировку, которую он уже начал сводить. Фигурант пообещал, что будет закрывать ее, пока не сведет окончательно, и раскаялся.

Ранее россиянин похвастался сокамерникам криминальными тату и стал фигурантом дела.