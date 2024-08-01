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Москвича оштрафовали за нацистскую татуировку, которую он уже начал сводить

«Осторожно, Москва»: в Москве мужчину оштрафовали за нацистскую татуировку

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Москве мужчину, который начал сводить нацистскую татуировку, оштрафовали за нее. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации Telegram-канала, полицейские задержали мужчину 5 июля на станции метро «Щукинская». Сотрудники правоохранительных органов разглядели у него на шее татуировку с руной «Одал», которую в Третьем рейхе использовали на эмблеме Аненербе, а также Главного управления СС по вопросам расы и поселения. На него составили административный протокол по статье о демонстрации нацистской символики.

На суде, который прошел 30 июля, мужчина сообщил, что уже начал сводить свою криминальную татуировку. По его словам, для этого требуется несколько сеансов. Фигурант пообещал, что будет закрывать ее, пока не сведет окончательно, и раскаялся. Россиянина признали виновным и назначили ему наказание в виде штрафа.

Ранее барнаульские заключенные похвастались сокамерникам криминальными тату и получили наказание.

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