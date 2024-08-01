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Россиянин похвастался сокамерникам криминальными тату и стал фигурантом дела

Во Владикавказе мужчина похвастался сокамерникам тату и стал фигурантом дела

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Во Владикавказе мужчина, который похвастался сокамерникам криминальными татуировками, стал фигурантом дела. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, местный житель в июле текущего года публично продемонстрировал символику запрещенного в России экстремистского общественного движения, находясь в изоляторе временного содержания ОМВД РФ по Правобережному району.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о публичном демонстрировании атрибутики или символики экстремистских организаций. Отмечается, что ранее россиянин уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Следователи проводят допрос свидетеля, а также устанавливают другие детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Барнауле заключенных оштрафовали за показ АУЕ (организация запрещена в России)*-татуировок сокамерникам.

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