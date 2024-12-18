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Бросившей новорожденного в ТРК Петербурга женщиной оказалась 35-летняя педиатр

Mash: бросившая младенца в ТРК Петербурга женщина работает педиатром

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Прокуратура г. Санкт-Петербурга

Женщина, которая оставила ребенка в ТРК Петербурга, является медработником. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

По данным Telegram-канала, семья полная, считается благополучной. Сама 35-летняя мать работает педиатром.

Известно, что подозреваемую уже задержали и доставили в отдел полиции. На данный момент сотрудники МВД проводят проверку.

Ребенка обнаружили в ТРК «Порт Находка», около станции метро «Рыбацкое». Женщина оставила новорожденного в коляске вместе с запиской, в которой рассказала, что не вернется.

Мальчика направили в больницу, где оказали ему всю необходимую помощь.

По словам отца младенца, его жена призналась ему в содеянном спустя какое-то время. Узнав об этом, родитель отправился за сыном.

Как полагает супруг матери младенца, причиной произошедшего стала послеродовая депрессия. Известно, что у семьи есть старший ребенок, который в момент инцидента находился в детском саду.

Ранее скрывавшая беременность мать родила ребенка и подбросила его чужой семье.

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