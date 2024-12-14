Скрывавшая беременность мать родила ребенка и подбросила его чужой семье

В Карачаево-Черкессии девушку подозревают в том, что она подкинула своего сына местным жителям. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в селе Счастливое. Новорожденного заметил сын хозяев дома, около которого оставили ребенка, и рассказал матери. Женщина занесла младенца в дом и вызвала правоохранителей.

«Мальчика забрали в роддом и провели необходимые медицинские процедуры, а потом отдали в детский приют», – сообщается в публикации.

С помощью теста полицейские нашли сначала родственницу матери, затем саму 19-летнюю девушку. Известно, что родительница пыталась скрыть беременность и родила сына дома. Она боялась осуждения родственников, поэтому оставила ребенка около дома местных жителей.

Правоохранители также установили отца. На данный момент выясняется, имел ли он отношение к произошедшему.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности.

Ранее россиянку осудили на два года за то, что она выбросила младенца в выгребную яму.