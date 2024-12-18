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Отец брошенного матерью ребенка в Петербурге назвал причину ее поступка

78.ru: отец ребенка, брошенного матерью в Петербурге, назвал причину ее поступка

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Прокуратура г. Санкт-Петербурга

Отец ребенка, которого мать бросила в ТРК Петербурга, назвал причиной ее поступка послеродовую депрессию. Об этом со ссылкой на мужчину сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, мужчина рассказал, что супруга самостоятельно созналась в содеянном спустя некоторое время. После этого он бросил все дела и отправился за сыном.

Мужчина считает, что его жена страдает от послеродовой депрессии. Он рассказал, что для нее это второй ребенок. Старший в момент случившегося находился в детском саду.

Инцидент произошел в ТРК «Порт Находка». Женщина оставила там новорожденного в коляске с запиской, в которой было сказано, что его мать не вернется. После этого она скрылась на автомобиле.

Ранее в Астраханской области лишили свободы родителей замерзшего пятимесячного младенца.

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