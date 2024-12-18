К месту столкновения поездов в Мурманске направили бригады скорой помощи

Семь бригад скорой были направлены к месту столкновения пассажирского и грузового поездов на юге Мурманской области, к месту происшествия выехал глава Кандалакшского района. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

«Дополнительно направлены еще четыре бригады скорой. В итоге - семь бригад, и формируем резервные бригады скорой. По моему поручению на место едет глава Кандалакшского района», — написал он.

Двухэтажный пассажирский поезд сошел с рельсов в Мурманской области, один из вагонов перевернулся.

Как сообщает Nord-News, состав следовал из Мурманска в Санкт-Петербург. По словам пассажиров-очевидцев, в районе станции Ковда машинист резко затормозил. Предположительно, произошло столкновение с товарным составом.

Ситуацию прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. По его словам, спасатели и три бригады скорой помощи уже выехали на место. Ситуация находится на контроле у главы региона.

До этого в Приморье с рельсов на станции Посьет сошли восемь вагонов грузового поезда, перевозившего уголь. Во время аварии никто не пострадал, окружающей среде ущерб произошедшее не нанесло.

Ранее девушку в наушниках и капюшоне сбил поезд под Калининградом.