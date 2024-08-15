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В Приморье сошли с рельсов вагоны поезда с углем

Восемь вагонов грузового поезда с углем сошли с рельсов на станции в Приморье

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Дальневосточная транспортная прокуратура

В Дальневосточной транспортной прокуратуре заявили, что восемь вагонов с углем грузового поезда из Якутии сошли с рельсов на станции Посьет в Приморском крае. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что инцидент произошел 14 августа приблизительно в 14:40 (7:40 мск). Поезд следовал по маршруту станция Нерюнгри — станция Посьет. По предварительной информации, пострадавших нет, окружающей среде не был нанесен ущерб.

Отмечается, что Приморской транспортной прокуратурой организована проверка по факту инцидента.

До этого пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов на железнодорожной станции Жигулевское море, расположенной в Самарской области.

В результате инцидента графики движения поездов нарушены не были. В настоящее время на месте ЧП идут восстановительные работы, при этом сотрудники Куйбышевской транспортной прокуратуры организовали проверку.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в официальном Telegram-канале добавило, что опрокидывание вагонов с удобрениями не нанесло окружающей среде никакого ущерба.

Ранее в Мурманской области при сходе с рельсов вагонов с углем пострадал один человек.

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