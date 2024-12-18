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«Узбекистан-24» опроверг распространение данных по делу об убийстве Кириллова

РИА: «Узбекистан 24» не давал информацию о подозреваемом в убийстве Кириллова

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Кадр из видео/ФСБ РФ/РИА Новости

Представитель телеканала «Узбекистан 24» заявил в разговоре с РИА Новости, что в его эфире не распространялись подробности дела задержанного гражданина Узбекистана, которого подозревают в убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

По словам представителя «Узбекистана 24», данные новости распространял анонимный Telegram-канал ozbekistonne (O«zbekiston 24), который никак не относится к телеканалу.

«Наши новости распространяются в Telegram-канале mtrkuzofficial, это наш официальный ресурс», — уточнил собеседник агентства.

17 декабря на Рязанском проспекте Москвы при взрыве погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Их смерть подтвердили в СК. По данным ведомства, взрывное устройство заложили в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. Предварительно, мощность СВУ составила около 200 граммов тротила. Днем ранее на Украине возбудили уголовное дело против Кириллова. Генерал регулярно проводил брифинги МО о химоружии Украины, подготовке ей «грязной бомбы» и сообщал о распространении Киевом биооружия с помощью летучих мышей и птиц.

Утром 18 декабря ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в исполнении теракта. По данным ведомства, им оказался завербованный спецслужбами Украины мужчина. Его задержали в населенном пункте Черное Балашихинского района Московской области.

Ранее Дмитрий Медведев пообещал Киеву возмездие за смерть генерала Кириллова.

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Убийство генерала Кириллова
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