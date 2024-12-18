Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в ТЦ в Витебске

В Витебске девять пострадавших при пожаре в торговом центре «Беларусь» остаются в больницах. Об этом сообщили в пресс-службе Витебского областного исполнительного комитета в Telegram-канале.

«В больницах Витебска остаются девять пострадавших при ЧП в торговом центре», — говорится в сообщении.

По данным комитета, одна женщина находится в тяжелом состоянии. В облисполкоме отметили, что медики оказывают жителям всю необходимую помощь.

До этого минздрав Белоруссии сообщил о десяти пострадавших в результате пожара в торговом центре «Беларусь» в Витебске. Шестеро из них находятся в Витебской областной больнице с травмами (порезами), отравлением угарным газом и ожогами. Еще один — в Витебской городской клинической больнице скорой медицинской помощи.

14 декабря сотрудники МЧС России ликвидировали пожар под Анапой в Краснодарском крае. Огонь распространился на площади в 900 квадратных метров. На месте работали 39 специалистов и 13 единиц техники.

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