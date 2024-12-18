Жителям Брянска придется платить за подготовку бомбоубежищ

За подготовку бомбоубежищ и свою безопасность жителям Брянска придется заплатить. Об этом пишут «Брянские новости».

Как сообщил источник, на внеочередном собрания собственников помещений в многоквартирном доме 26 на улице Брянского фронта сообщили, что все обязаны выполнить поручение областного оперативного штаба. Входные двери дома, а также подвал оборудуют для возможности укрытия.

Двери и подвал хотят оборудовать электронным устройством дистанционного открытия. Кроме того, помещение подвала также планируют обустроить.

«[Планируется] приобретение лавок для сидения, унитаза, умывальника, медицинской аптечки с необходимым набором для оказания первой помощи, бутилированной воды», — сообщает источник.

Все траты обойдутся в 158 тысяч рублей. Оплата будет производиться за счет дополнительного сбора с жителей дома.

До этого в администрации города Таганрога ответили на сообщения СМИ о том, что некоторые убежища были закрыты во время ракетного обстрела города.

Ранее в России подготовили предложения по использованию убежищ с учетом опыта СВО.