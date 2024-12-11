Власти Таганрога ответили на жалобы горожан о закрытых бомбоубежищах

В администрации города Таганрога ответили на сообщения СМИ о том, что некоторые убежища были закрыты во время ракетного обстрела города. Как рассказали «Газете.Ru» в мэрии, в городе 387 домов приспособлены для горожан в качестве укрытий, а ключи от них хранятся у старших по дому.

«В Таганроге подвалы 387 многоквартирных домов приспособлены для использования в качестве укрытий. Ключи от подвальных помещений находятся у старших по дому, телефоны которых размещены на двери подвала», — сообщили в администрации.

Также в мэрии отметили, что взяли на контроль работу с управляющими компаниями, которые должны обеспечить горожан доступом к укрытиям.

«Сегодня было проведено заседание оперативного штаба, на котором было дано поручение взять на контроль работу с управляющими компаниями по вопросу организации доступа к местам укрытий», — пояснили в администрации.

В ночь на 11 декабря Таганрог подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, в результате обстрела одно из промышленных предприятий в городе получило повреждения. Кроме того, сгорели 14 транспортных средств.

Глава Таганрога Светлана Камбулова заявила, что из-за обстрела вышла из строя местная котельная — в 27 многоквартирных жилых домах произошли перебои с теплоснабжением. При этом сведений о пострадавших к текущему моменту не поступало.

Позже Telegram-канал Baza сообщил, что некоторые горожане пожаловались на закрытые во время обстрела бомбоубежища. По словам жителей, на дверях укрытий висели замки.

Ранее было названо оружие, которое ВСУ могли применить для атаки на Таганрог.