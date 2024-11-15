Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России подготовили предложения по использованию убежищ с учетом опыта СВО

МЧС разработало рекомендации по эксплуатации убежищ на основе опыта СВО

close
Антон Вергун/РИА Новости

МЧС России разработало рекомендации по корректировке законодательства в сфере эксплуатации населением страны убежищ на основе опыта, полученного в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщается на сайте ВНИИ ГОЧС.

Этот вопрос рассмотрели в ходе научно-практической конференции, посвященной защитным сооружениям гражданской обороны. На мероприятии обсудили актуальные вопросы проектирования, строительства, эксплуатации убежищ и снятия их с учета.

«Особую важность имел доклад начальника управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Донецкой народной республике Алексея Янченко о накопленном опыте коллективной защиты населения в условиях специальной военной операции на Украине», — отметили в ведомстве.

Рекомендации по внесению изменений в законодательство страны, регламентирующее предоставление населению средств коллективной защиты, представил заместитель директора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Сергей Старовойтов.

Озвученные на конференции предложения ведомство не опубликовало.

В мире, где угрозы становятся все более непредсказуемыми, системы оповещения гражданской обороны играют ключевую роль в обеспечении безопасности жителей. Своевременное и точное информирование людей может спасти тысячи жизней в разных ситуациях — от атак беспилотников до природных катастроф. Как устроена система оповещения, какие сигналы она передает и как правильно реагировать на предупреждения о воздушной опасности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти Тюмени опубликовали карту убежищ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами