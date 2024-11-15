В России подготовили предложения по использованию убежищ с учетом опыта СВО

МЧС России разработало рекомендации по корректировке законодательства в сфере эксплуатации населением страны убежищ на основе опыта, полученного в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщается на сайте ВНИИ ГОЧС.

Этот вопрос рассмотрели в ходе научно-практической конференции, посвященной защитным сооружениям гражданской обороны. На мероприятии обсудили актуальные вопросы проектирования, строительства, эксплуатации убежищ и снятия их с учета.

«Особую важность имел доклад начальника управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Донецкой народной республике Алексея Янченко о накопленном опыте коллективной защиты населения в условиях специальной военной операции на Украине», — отметили в ведомстве.

Рекомендации по внесению изменений в законодательство страны, регламентирующее предоставление населению средств коллективной защиты, представил заместитель директора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Сергей Старовойтов.

Озвученные на конференции предложения ведомство не опубликовало.

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