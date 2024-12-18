В Красноярске объяснили запертые теплые остановки автобусов

Власти Красноярска распорядились запирать на ночь теплые автобусные остановки из-за вандалов и бездомных. Об этом сообщает Telegram-канал »Подъем».

«Решение это было принято после нескольких месяцев работы теплых остановок. Получили массовые жалобы от жителей. В первую очередь они связаны с тем, что в ночное время остановки используют лица без определенного места жительства, чтобы провести ночь. Второй момент связан с вандальными действиями», — заявили представители властей города.

Отмечается, что вандалов не останавливают даже камеры видеонаблюдения, установленные на всех остановках. В мэрии Красноярска считают, что дистанционное закрытие теплых остановок является эффективным методом в нынешних условиях.

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