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В Красноярске объяснили запертые теплые остановки автобусов

Власти Красноярска распорядились запирать на ночь теплые остановки из-за вандалов

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Телеграм-канал Подъём

Власти Красноярска распорядились запирать на ночь теплые автобусные остановки из-за вандалов и бездомных. Об этом сообщает Telegram-канал »Подъем».

«Решение это было принято после нескольких месяцев работы теплых остановок. Получили массовые жалобы от жителей. В первую очередь они связаны с тем, что в ночное время остановки используют лица без определенного места жительства, чтобы провести ночь. Второй момент связан с вандальными действиями», — заявили представители властей города.

Отмечается, что вандалов не останавливают даже камеры видеонаблюдения, установленные на всех остановках. В мэрии Красноярска считают, что дистанционное закрытие теплых остановок является эффективным методом в нынешних условиях.

Недавно нижегородские власти обратились в полицию после кражи мини-статуи Максима Горького — от бронзового памятника остались только туфли.

Ранее в Красноярске двое молодых людей прокатились по городу в надувном бассейне.

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