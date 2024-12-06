Нижегородские власти обратились в полицию после кражи мини-Горького

В Нижнем Новгороде неизвестные украли бронзовую мини-копию памятника Максиму Горькому — от писателя остались только туфли. В городском управлении по туризму «Газете.Ru» сообщили, что уже обратились в полицию и хотят восстановить статую.

«Арт-объект будет восстановлен. Планируется, что в ближайшие дни скульптор осмотрит макет памятника Максиму Горькому для оценки объема работ. После этого будут определены сроки проведения реставрации. По факту повреждения копии памятника Управление по туризму города Нижнего Новгорода обратилось в полицию», — сообщили в управлении по туризму.

В учреждении отметили, что уже восстанавливали пять других поврежденных макетов. Для защиты арт-объектов в городе хотят использовать видеокамеры.

«Ранее специалисты восстановили пять тактильных макетов — Усадьба Рукавишниковых, Чкаловская лестница, Палаты Афанасия Олисова, церковь Иоанна Предтечи, Рождественская церковь, также поврежденных вандалами. В качестве мер для защиты арт-объектов от вандалов планируется использование возможностей системы «Безопасный город» для организации видеонаблюдения и контроля за площадками размещения данных объектов», — пояснили в управлении по туризму.

6 декабря РИА Новости сообщило о краже мини-копии памятника Горькому. По данным агентства, тактильный макет высотой около 30 см установили год назад для слабовидящих людей, он повторяет 7-метровый памятник писателю, стоящий в сквере на площади Горького.

Ранее сообщалось, что скульптура Фемиды «Закон есть закон» в Подольске оказалась незаконной.