Россиянин украл у матери друга золотую цепочку и подарил сестре

В Якутске 19-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о краже после того, как похитил из дома друга украшение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Саха.

Как уточнили в полиции, к ним обратилась женщина с заявлением о пропаже золотой цепочки стоимостью 50 тысяч рублей. При выяснении обстоятельств случившегося подозрения пали на 19-летнего друга сына потерпевшей. Молодой человек пригласил в гости приятеля, и тот, воспользовавшись, что его никто не видит, забрал ювелирное изделие.

После этого похититель подарил украшение сестре.

Похищенную драгоценность нашли у девушки и изъяли. Молодому человеку грозит за вменяемое ему преступление до пяти лет лишения свободы.

До этого в Омске мужчина спилил елку в соседнем дворе и подарил возлюбленной.

Ранее в Башкирии мужчина украл детский самокат и подарил его незнакомому ребенку.