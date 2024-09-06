Россиянин украл самокат у школьника и подарил его случайному ребенку

В Башкирии пьяный мужчина украл самокат у школьника и отдал другому ребенку, сообщили в МВД республики.

Недавно жительница Белорецка обратилась в полицию и попросила найти самокат ее 13-летнего сына. По ее словам, транспортное средство пропало, когда школьник и его друг зашли в пункт выдачи заказов, чтобы подзарядить телефон. Через пять минут дети вышли на улицу, но самокат, оставленный на крыльце, уже пропал.

Личность угонщика правоохранители установили, просмотрев записи городских камер видеонаблюдения. 27-летний подозреваемый был опознан и задержан. На допросе он пояснил, что в тот день был очень пьян и бесцельно бродил по городу. Увидев на улице бесхозный самокат, он убедился, что рядом никого нет, и решил поехать на нем домой. Вскоре он заметил незнакомого ребенка и просто отдал чужой самокат ему, а до дома дошел пешком.

«Кому именно «подарил» самокат злоумышленник не вспомнил, да и мотив преступления тоже, ведь детский транспорт ему вовсе был не нужен. Белоречанин признал вину, объяснив свое поведение воздействием алкоголя», — отметили в пресс-службе полиции.

Какое именно наказание грозит белоречанину за бессмысленное хищение детского самоката, не уточняется.

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